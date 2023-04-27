Врач Диляра Лебедева заявила, что каша на завтрак провоцирует патологию в организме

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист в области гастроэнтерологии Диляра Лебедева дала рекомендации относительно здорового завтрака. Она объяснила, почему утренний приём пищи играет важную роль в процессе похудения.

"Если не есть с утра, появляется большая вероятность "ночного жора". А если ограничивать себя в еде вечером и не подходить к холодильнику, то "привет, бессонница", — сообщила специалист в своём Telegram-канале.

Правильный завтрак должен состоять из продуктов с низким содержанием углеводов, достаточным количеством белка и жиров.

Гастроэнтеролог не рекомендует есть утром каши на молоке, так как они приводят к повышению уровня сахара в крови и усилению выработки инсулина. В итоге через два часа после такого завтрака возникает чувство голода, и ситуация повторяется. Это может привести к формированию "патологической инсулинорезистентности" у человека.

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