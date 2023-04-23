"Способствует накоплению жира": Продукт, который не стоит есть на завтрак

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Марина Копытко, кандидат медицинских наук и опытный диетолог, недавно поделилась интересными выводами о том, каких продуктов следует избегать на завтрак, если вы надеетесь предотвратить увеличение веса.

Хотя многие считают завтрак самым важным приемом пищи в течение дня, крайне важно помнить о блюдах, которые человек выбирает в это время.

Как сообщает радио Sputnik, доктор Копытко подчеркнул, что употребление круассана с кофе, как это принято в национальной французской кухне, — не лучший выбор с точки зрения современной диетологии. Высокоуглеводный, калорийный и несбалансированный характер круассанов способствует накоплению жира в организме, что нежелательно.

Чтобы довести до конца, доктор Копытко указал, что круассаны — это, по сути, пустые калории, состоящие только из углеводов и насыщенных жиров. Вместо круассанов доктор Копытко рекомендует заменить завтрак цельнозерновым хлебом, который является более сбалансированным и питательным вариантом.

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