Доктор диетологии Михаил Гинзбург предупредил, что употребление продуктов, ускоряющих обмен веществ, может привести к увеличению веса.

"На самом деле концепция замедления или ускорения обмена веществ через пищу не научна и не работает. Кофе ускоряет расход энергии. Существуют также специи, обладающие аналогичным эффектом. по-разному, вызывая потерю тепла и энергии.

Однако кофе и специи дают небольшой толчок к расходу энергии, при этом сильно повышая аппетит, что может привести к потреблению большего количества пищи", — сказал он радио Sputnik.