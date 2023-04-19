Доктор диетологии Михаил Гинзбург предупредил, что употребление продуктов, ускоряющих обмен веществ, может привести к увеличению веса.
"На самом деле концепция замедления или ускорения обмена веществ через пищу не научна и не работает. Кофе ускоряет расход энергии. Существуют также специи, обладающие аналогичным эффектом. по-разному, вызывая потерю тепла и энергии.
Однако кофе и специи дают небольшой толчок к расходу энергии, при этом сильно повышая аппетит, что может привести к потреблению большего количества пищи", — сказал он радио Sputnik.
Эксперт подчеркнул, что желающим похудеть следует сократить количество сладкого и жирного в своем рационе, а не искать "волшебные продукты".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик не сможет замаскироваться, подчеркнул подпольщик.