Жительницу Москвы ужалила смертельно опасная гремучая змея — антидота нет

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи в Подмосковье пытаются спасти жизнь москвички, которая была укушена гремучей змеёй. Ситуация осложняется тем, что специфического антидота от этого яда у них нет.

Некоторое время тому назад 27-летняя москвичка завела дома гремучую змею. Её не испугала возможность быть укушенным опасным созданием, прекрасно сохранившим эту способность.

В какой-то момент животное атаковало свою хозяйку и укусило её. Женщину доставили в одну из клиник Подмосковья, но местные врачи пока не знают, что делать с пациенткой. Змея редкая, и антидота к её яду в распоряжении врачей нет. Сейчас у пациентки отмечается общая интоксикация, ей оказывают симптоматическую помощь.

Рассказавший эту историю Telegram-канал Mash напоминает, что яд гремучих змей является весьма токсичным. Два милиграмма этого вещества могут убить 900 человек.

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