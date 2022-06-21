Врач посоветовал при укусе змеи не прижигать рану и не накладывать жгут

При укусе ядовитой змеи необходимо охладить повреждённое место, меньше двигаться и пить воду, но нельзя прижигать рану или накладывать жгут. Такие рекомендации дал глава экстренной службы областной клинической больницы Тюмени Антон Терёхин, сообщает nashgorod. ru.

"Постарайтесь сохранять спокойствие. Паника провоцирует всплеск адреналина, и яд при этом всасывается быстрее. Не прижигайте ранку, не надрезайте место укуса. Жгут тоже накладывать нельзя", — сказал специалист.

Терёхин посоветовал не двигать повреждённой конечностью, охладить её и приложить мокрую тряпку. При этом нужно пить больше воды, принимать антигистаминные препараты, а саму рану можно обработать антисептиком.

"Самое главное — обратитесь за медицинской помощью как можно быстрее", — резюмировал врач.

По данным nashgorod. ru, в текущем году за медицинской помощью после укусов змей в Тюмени обратились два человека. Один из них в настоящее время находится реанимации.