РГУ нефти и газа им. Губкина в Москве решено временно закрыть из-за вспышки кори

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководство Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в Москве приняло решение перевести студентов на заочный режим обучения. Это связано со вспышкой кори.

В Москве целый университет закрылся из-за зафиксированных случаев кори среди его студентов. Речь о РГУ нефти и газа имени Губкина, в котором отныне учатся только удалённо. Сообщается, что несколько студентов этого ВУЗа уже слегли с опасной инфекционной болезнью.

Как пишет Тelegram-канал «112», студентов не будут допускать в аудитории без сертификата о прививке, и пока ВУЗ продолжит удалённое обучение. Первого заболевшего, по некоторым сведениям, обнаружили ещё в общежитии. Однако до того, как он был изолирован, этот пациент успел передать болезнь другим.

Корь относится к самым заразным заболеваниям, и вероятность передачи инфекции от её носителя окружающим его людям, не сделавшим прививки, составляет 100 процентов.

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