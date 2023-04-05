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Врач-иммунолог Рябова: уровень заразности кори составляет сто процентов

1:46
Здоровье

Корь является заболеванием с наиболее высокой контагиозностью, как рассказал врач-иммунолог. Вероятность заболеть в случае отсутствия иммунитета составляет практически 100%.

Врач-иммунолог Рябова: уровень заразности кори составляет сто процентов

Из ста людей, не имеющих иммунитета к кори, заболеют все, если рядом с ними появится носитель данной инфекции. Надёжной защитой от заражения является только вакцина, которая за период с 2000 по 2017 годы уменьшила глобальную смертность от кори на 80%, как рассказала врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

"До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые два-три года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори, — поведала врач "Вечерней Москве". — Согласно данным ВОЗ, в 2017 году корь стала причиной 110 000 случаев смерти в мире — в основном детей в возрасте до пяти лет. В 2000–2016 годах вакцинация от кори предотвратила около 20,4 миллионов случаев смерти. Таким образом вакцина от кори стала одним из наиболее значимых достижений общественного здравоохранения".

Она отметила классические симптомы кори, среди которых головные боли, слабость, рост температуры до 38-40С, снижение аппетита, конъюнктивит, сухой кашель, охриплость голоса и сыпь на коже. Часто при кори наблюдаются круп, стоматит, энцефалит, менингит, гепатит и воспаление лёгких.

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Эпидемия кори создана в США искусственно
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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