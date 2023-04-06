Адекватный сон нужен человеку для того чтобы плавно снижать артериальное давление. А без этого вырастает опасность инсульта.
Ирландские учёные получили ещё одно убедительное подтверждение того, насколько важным для здоровья человека является сон. Они установили, что наличие пяти и более факторов плохого сна увеличивает риск инсульта в пять раз. Об этом пишет CNN.
Речь о таких факторах, как длительный сон днём, частые пробуждение по ночам, храп, постоянное ворочание во сне и низкая продолжительность сна. Итоги этой работы полностью совпадают с выводами, полученными учёными ранее, которые связывали низкое качество сна с повреждениями кровеносных сосудов и гипертонией.
По словам учёных, именно во сне происходит плавное снижение артериального давления. А если человек спит плохо или не высыпается, то он просыпается с повышенным давлением, и довольно быстро это приводит к гипертонии, которая является главным единичным фактором риска инсультов.
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