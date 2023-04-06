CNN: во сне снижается артериальное давление — бессонница приводит к инсульту

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Адекватный сон нужен человеку для того чтобы плавно снижать артериальное давление. А без этого вырастает опасность инсульта.

Ирландские учёные получили ещё одно убедительное подтверждение того, насколько важным для здоровья человека является сон. Они установили, что наличие пяти и более факторов плохого сна увеличивает риск инсульта в пять раз. Об этом пишет CNN.

Речь о таких факторах, как длительный сон днём, частые пробуждение по ночам, храп, постоянное ворочание во сне и низкая продолжительность сна. Итоги этой работы полностью совпадают с выводами, полученными учёными ранее, которые связывали низкое качество сна с повреждениями кровеносных сосудов и гипертонией.

По словам учёных, именно во сне происходит плавное снижение артериального давления. А если человек спит плохо или не высыпается, то он просыпается с повышенным давлением, и довольно быстро это приводит к гипертонии, которая является главным единичным фактором риска инсультов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Внимание! Вам грозит инсульт, если вы храпите