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CNN: во сне снижается артериальное давление — бессонница приводит к инсульту

1:08
Здоровье

Адекватный сон нужен человеку для того чтобы плавно снижать артериальное давление. А без этого вырастает опасность инсульта.

CNN: во сне снижается артериальное давление — бессонница приводит к инсульту

Ирландские учёные получили ещё одно убедительное подтверждение того, насколько важным для здоровья человека является сон. Они установили, что наличие пяти и более факторов плохого сна увеличивает риск инсульта в пять раз. Об этом пишет CNN.

Речь о таких факторах, как длительный сон днём, частые пробуждение по ночам, храп, постоянное ворочание во сне и низкая продолжительность сна. Итоги этой работы полностью совпадают с выводами, полученными учёными ранее, которые связывали низкое качество сна с повреждениями кровеносных сосудов и гипертонией.

По словам учёных, именно во сне происходит плавное снижение артериального давления. А если человек спит плохо или не высыпается, то он просыпается с повышенным давлением, и довольно быстро это приводит к гипертонии, которая является главным единичным фактором риска инсультов.

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Внимание! Вам грозит инсульт, если вы храпите
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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