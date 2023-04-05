Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца

2:52
Зоосфера » Собаки

Приобретение щенка — это радостное событие, но оно может быть и непростым, особенно когда речь идет об организации сна. Как ответственный владелец животного вы хотите быть уверены, что ваш пушистый друг будет в безопасности и комфорте ночью. Хотя приучение щенков к клетке — популярный метод, он может оказаться не самым лучшим вариантом для всех. Итак, можно ли разрешить щенку спать в вашей кровати? Ответ — да, но делать это нужно правильно и безопасно.

Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца

Почему щенки хотят спать с вами?

Щенки, как и дети, рождаются с естественным желанием прижаться к членам своей семьи. В дикой природе собаки спят в куче со своими братьями, сестрами и матерью для тепла и безопасности. То, что их забрали от матери и однопометников, может быть стрессом для щенка и ему необходимо чувствовать себя в безопасности в новой среде. Сон с хозяином обеспечивает им тепло и комфорт, которых они так жаждут.

Преимущества сна со щенком

Помимо того, что сон со щенком способствует сближению, он имеет и другие преимущества, например, снижает уровень тревожности и стресса. Это также помогает в приучении к порядку в доме, поскольку щенки реже попадают в неприятные ситуации, находясь рядом с хозяевами. Кроме того, сон со щенком помогает регулировать температуру его тела и дыхание, обеспечивая спокойный и безмятежный сон.

Советы по безопасному сну

Хотя сон со щенком имеет свои преимущества, важно обеспечить его безопасность и комфорт. Вот несколько советов, о которых следует помнить.

Начинайте потихоньку

Если вам не нравится, когда щенок спит в вашей постели, вы можете начать с того, чтобы поставить его ящик или кровать рядом с вашей кроватью. Таким образом, щенок будет чувствовать себя рядом с вами и постепенно привыкнет к новой обстановке.

Инвестируйте в качественные постельные принадлежности

Вашему щенку нужна удобная и надежная спальная поверхность. Выбирайте качественную подстилку для собак, которая обеспечивает необходимую степень амортизации и поддержки для их растущего тела.

Соблюдайте правила гигиены

Следите за чистотой и ухоженностью вашего щенка, особенно если он спит в вашей постели. Таким образом, вы сможете избежать появления аллергенов и грязи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у вас и вашего щенка.

Установите границы

Хотя очень важно дать щенку почувствовать себя в безопасности, не менее важно установить границы. Научите щенка уважать ваше пространство и избегать вредных привычек, таких как чрезмерный лай или скуление.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Можно ли собаке на кровать?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
Новые кроссоверы Mitsubishi ASX прибыли в Россию
Футболист из Венесуэлы Понсе о Кадырове: отличный человек
Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
В России катастрофически не хватает медиков
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Рецепты на перекус: дип из лука и курица барбекю
Вождение без страховки ОСАГО повлечет за собой штраф в 5 000 рублей: будет ли он эффективным?
Topcor: страны БРИКС, Юга и Востока поделят мир в Ялте-2025
ASD: к убийству Татарского и взрыву моста причастно ЦРУ
Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца
Квашеная капуста и кефир вместо таблеток: укрепляют кости, защищают от рака и диабета
Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников