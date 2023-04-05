Сон со щенком снижает уровень тревожности и стресса у владельца

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приобретение щенка — это радостное событие, но оно может быть и непростым, особенно когда речь идет об организации сна. Как ответственный владелец животного вы хотите быть уверены, что ваш пушистый друг будет в безопасности и комфорте ночью. Хотя приучение щенков к клетке — популярный метод, он может оказаться не самым лучшим вариантом для всех. Итак, можно ли разрешить щенку спать в вашей кровати? Ответ — да, но делать это нужно правильно и безопасно.

Почему щенки хотят спать с вами?

Щенки, как и дети, рождаются с естественным желанием прижаться к членам своей семьи. В дикой природе собаки спят в куче со своими братьями, сестрами и матерью для тепла и безопасности. То, что их забрали от матери и однопометников, может быть стрессом для щенка и ему необходимо чувствовать себя в безопасности в новой среде. Сон с хозяином обеспечивает им тепло и комфорт, которых они так жаждут.

Преимущества сна со щенком

Помимо того, что сон со щенком способствует сближению, он имеет и другие преимущества, например, снижает уровень тревожности и стресса. Это также помогает в приучении к порядку в доме, поскольку щенки реже попадают в неприятные ситуации, находясь рядом с хозяевами. Кроме того, сон со щенком помогает регулировать температуру его тела и дыхание, обеспечивая спокойный и безмятежный сон.

Советы по безопасному сну

Хотя сон со щенком имеет свои преимущества, важно обеспечить его безопасность и комфорт. Вот несколько советов, о которых следует помнить.

Начинайте потихоньку

Если вам не нравится, когда щенок спит в вашей постели, вы можете начать с того, чтобы поставить его ящик или кровать рядом с вашей кроватью. Таким образом, щенок будет чувствовать себя рядом с вами и постепенно привыкнет к новой обстановке.

Инвестируйте в качественные постельные принадлежности

Вашему щенку нужна удобная и надежная спальная поверхность. Выбирайте качественную подстилку для собак, которая обеспечивает необходимую степень амортизации и поддержки для их растущего тела.

Соблюдайте правила гигиены

Следите за чистотой и ухоженностью вашего щенка, особенно если он спит в вашей постели. Таким образом, вы сможете избежать появления аллергенов и грязи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у вас и вашего щенка.

Установите границы

Хотя очень важно дать щенку почувствовать себя в безопасности, не менее важно установить границы. Научите щенка уважать ваше пространство и избегать вредных привычек, таких как чрезмерный лай или скуление.

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