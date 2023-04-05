Граждан РФ предупредили о вспышке бактериальных менингитов

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнюю неделю в Бурятии были зафиксированы два случая менингококковой инфекции у детей, один из которых закончился летальным исходом.

Эпидемиологи уже предупредили россиян о том, что в стране скоро может начаться вспышка бактериальных менингитов. Это серьёзное заболевание, которое поражает мозг и может привести к серьёзным последствиям, если не обнаружить и не лечить его вовремя.

Менингит — это воспалительное заболевание, которое воздействует на мозг и спинной мозг. Оно может быть вызвано различными причинами, включая бактерии, вирусы и грибы. Бактериальный менингит является наиболее опасной формой заболевания, рассказал телеканалу "360" инфекционист Юрий Венгеров.

Важно помнить, что бактериальный менингит передаётся через капли воздуха и контакт с инфицированными людьми или предметами. Срочно звонить в скорую нужно, если:

температура резко поднялась до 39 градусов и выше;

началась рвота;

на теле появилась сыпь в виде плотных на ощупь маленьких бледно-розовых пятен или геморрагических звездочек, которые не пропадают при нажатии;

возникла сильная чувствительность к любым звукам или боязнь света;

начались периодические судороги;

у ребенка младше года набух родничок.

Чем раньше заболевание будет обнаружено и начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Соблюдение мер предосторожности, своевременное обращение к врачу и правильное лечение — это ключевые моменты в борьбе с этим заболеванием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.