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Граждан РФ предупредили о вспышке бактериальных менингитов

1:40
Здоровье

За последнюю неделю в Бурятии были зафиксированы два случая менингококковой инфекции у детей, один из которых закончился летальным исходом.

Граждан РФ предупредили о вспышке бактериальных менингитов

Эпидемиологи уже предупредили россиян о том, что в стране скоро может начаться вспышка бактериальных менингитов. Это серьёзное заболевание, которое поражает мозг и может привести к серьёзным последствиям, если не обнаружить и не лечить его вовремя.

Менингит — это воспалительное заболевание, которое воздействует на мозг и спинной мозг. Оно может быть вызвано различными причинами, включая бактерии, вирусы и грибы. Бактериальный менингит является наиболее опасной формой заболевания, рассказал телеканалу "360" инфекционист Юрий Венгеров.

Важно помнить, что бактериальный менингит передаётся через капли воздуха и контакт с инфицированными людьми или предметами. Срочно звонить в скорую нужно, если:

  • температура резко поднялась до 39 градусов и выше;
  • началась рвота;
  • на теле появилась сыпь в виде плотных на ощупь маленьких бледно-розовых пятен или геморрагических звездочек, которые не пропадают при нажатии;
  • возникла сильная чувствительность к любым звукам или боязнь света;
  • начались периодические судороги;
  • у ребенка младше года набух родничок.

Чем раньше заболевание будет обнаружено и начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Соблюдение мер предосторожности, своевременное обращение к врачу и правильное лечение — это ключевые моменты в борьбе с этим заболеванием.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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