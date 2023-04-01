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Эпидемиологи заявили о возможной вспышке бактериального менингита среди граждан РФ

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Здоровье

Эпидемиологи предупредили о возможной вспышке опасного заболевания в России. Речь идёт о бактериальном менингите, который может привести к смерти до 20% заражённых. Об этом стало известно в ходе XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Эпидемиологи заявили о возможной вспышке бактериального менингита среди граждан РФ

Несколько очагов заболевания уже были зафиксированы в России, в том числе в Москве и Подмосковье, сообщает "МК". Симптомы менингита похожи на признаки ОРВИ. Они включают повышение температуры тела, головную боль и повышенную чувствительность к свету. Однако опасность заключается в быстром прогрессировании инфекции.

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Менингит – причины, симптомы, осложнения и что делать
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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