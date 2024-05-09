Попробуйте приготовить национальное блюдо Сенегала: тибудьен. Рис с рыбой и овощами с африканским колоритом

Тибудьен, национальное блюдо Сенегала, готовится из риса, пресноводной рыбы и томатного соуса. В это блюдо также добавляют лук, морковь, капусту и маниоку.
Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Тибудьен может быть самостоятельным основным блюдом или подаваться к мясу.
Ингредиенты
Луциан (или любая другая рыба) весом чуть более 1 кг, нарезанный на стейки
6 зубчиков чеснока, нарезанных
4 моркови, нарезанные
2 нарезанных болгарских перца
1 нарезанный сладкий картофель
1 нарезанный баклажан
1 луковица, нарезанная
1/2 кочана капусты
2 чашки варёного риса
1 стакан оливкового масла
1 чашка петрушки
1 стакан томатной пасты
2 чайные ложки чёрного перца
1 чайная ложка соли
Приготовление
В кухонный комбайн добавьте петрушку, 3 зубчика чеснока, чайную ложку чёрного перца и соль. Измельчите.
Разрежьте каждый кусочек рыбы и нафаршируйте паштетом. Жарьте до золотистого цвета. Отложите в сторону.
В кухонном комбайне измельчите ещё 3 зубчика чеснока.
Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте томатную пасту и готовьте около 5 минут, затем добавьте чеснок и перец. Готовьте ещё 2 минуты.
Добавьте оставшийся чёрный перец, 8 стаканов воды, батат и варите до готовности. Снимите и отложите в сторону. Сделайте то же самое с морковью, болгарским перцем, баклажанами и капустой.
Добавьте на сковороду приготовленные рыбные стейки. Готовьте 5 минут, затем выньте из соуса. Добавьте в соус рис. Соус должен покрывать рис, поэтому при необходимости добавьте ещё воды. На этом этапе можно добавить ещё соли или чёрного перца.
Накройте крышкой и готовьте на слабом или среднем огне 15-20 минут. Подавайте с овощами.
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Тибудьен: национальное блюдо Сенегала — красный рис с рыбой и овощами