Попробуйте приготовить национальное блюдо Сенегала: тибудьен. Рис с рыбой и овощами с африканским колоритом

Тибудьен: как приготовить национальное блюдо Сенегала

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Тибудьен, национальное блюдо Сенегала, готовится из риса, пресноводной рыбы и томатного соуса. В это блюдо также добавляют лук, морковь, капусту и маниоку.

Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тибудьен может быть самостоятельным основным блюдом или подаваться к мясу.

Ингредиенты

Луциан (или любая другая рыба) весом чуть более 1 кг, нарезанный на стейки

6 зубчиков чеснока, нарезанных

4 моркови, нарезанные

2 нарезанных болгарских перца

1 нарезанный сладкий картофель

1 нарезанный баклажан

1 луковица, нарезанная

1/2 кочана капусты

2 чашки варёного риса

1 стакан оливкового масла

1 чашка петрушки

1 стакан томатной пасты

2 чайные ложки чёрного перца

1 чайная ложка соли

Приготовление

В кухонный комбайн добавьте петрушку, 3 зубчика чеснока, чайную ложку чёрного перца и соль. Измельчите. Разрежьте каждый кусочек рыбы и нафаршируйте паштетом. Жарьте до золотистого цвета. Отложите в сторону. В кухонном комбайне измельчите ещё 3 зубчика чеснока. Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте томатную пасту и готовьте около 5 минут, затем добавьте чеснок и перец. Готовьте ещё 2 минуты. Добавьте оставшийся чёрный перец, 8 стаканов воды, батат и варите до готовности. Снимите и отложите в сторону. Сделайте то же самое с морковью, болгарским перцем, баклажанами и капустой. Добавьте на сковороду приготовленные рыбные стейки. Готовьте 5 минут, затем выньте из соуса. Добавьте в соус рис. Соус должен покрывать рис, поэтому при необходимости добавьте ещё воды. На этом этапе можно добавить ещё соли или чёрного перца. Накройте крышкой и готовьте на слабом или среднем огне 15-20 минут. Подавайте с овощами.