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Попробуйте приготовить национальное блюдо Сенегала: тибудьен. Рис с рыбой и овощами с африканским колоритом

Тибудьен: как приготовить национальное блюдо Сенегала

2:08
Еда

Тибудьен, национальное блюдо Сенегала, готовится из риса, пресноводной рыбы и томатного соуса. В это блюдо также добавляют лук, морковь, капусту и маниоку.

Тибудьен: как приготовить национальное блюдо Сенегала
Фото: Own work by Ramon FVelasquez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тибудьен может быть самостоятельным основным блюдом или подаваться к мясу.

Ингредиенты

  • Луциан (или любая другая рыба) весом чуть более 1 кг, нарезанный на стейки
  • 6 зубчиков чеснока, нарезанных
  • 4 моркови, нарезанные
  • 2 нарезанных болгарских перца
  • 1 нарезанный сладкий картофель
  • 1 нарезанный баклажан
  • 1 луковица, нарезанная
  • 1/2 кочана капусты
  • 2 чашки варёного риса
  • 1 стакан оливкового масла
  • 1 чашка петрушки
  • 1 стакан томатной пасты
  • 2 чайные ложки чёрного перца
  • 1 чайная ложка соли

Приготовление

  1. В кухонный комбайн добавьте петрушку, 3 зубчика чеснока, чайную ложку чёрного перца и соль. Измельчите.
  2. Разрежьте каждый кусочек рыбы и нафаршируйте паштетом. Жарьте до золотистого цвета. Отложите в сторону.
  3. В кухонном комбайне измельчите ещё 3 зубчика чеснока.
  4. Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте лук до прозрачности. Добавьте томатную пасту и готовьте около 5 минут, затем добавьте чеснок и перец. Готовьте ещё 2 минуты.
  5. Добавьте оставшийся чёрный перец, 8 стаканов воды, батат и варите до готовности. Снимите и отложите в сторону. Сделайте то же самое с морковью, болгарским перцем, баклажанами и капустой.
  6. Добавьте на сковороду приготовленные рыбные стейки. Готовьте 5 минут, затем выньте из соуса. Добавьте в соус рис. Соус должен покрывать рис, поэтому при необходимости добавьте ещё воды. На этом этапе можно добавить ещё соли или чёрного перца.
  7. Накройте крышкой и готовьте на слабом или среднем огне 15-20 минут. Подавайте с овощами.
Тибудьен: национальное блюдо Сенегала — красный рис с рыбой и овощами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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