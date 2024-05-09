Особенности добровольного медицинского страхования для пожилых: как выбрать подходящий полис и что включает стандартная программа

ДМС для пожилых: как выбрать страховку без рисков и переплат

2:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование предоставляет возможность получения высококачественной медицинской помощи без длительного ожидания. Стандартные пакеты страхования обычно ориентированы на взрослых возрастом от 18 до 60 лет, в то время как для детей и пожилых людей требуются специализированные программы. Сайт Banki.ru исследовал, как функционирует система добровольного медицинского страхования для страхователей пенсионного возраста.

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Чтобы приобрести полис добровольного медицинского страхования для пожилого человека, важно понимать, что специального продукта, предназначенного специально для клиентов старшего возраста, не существует. Страховые компании учитывают повышенные риски заболеваний с возрастом, что может сделать такой полис более дорогим по сравнению со стандартными программами.

Программы добровольного медицинского страхования могут включать различные услуги, от телемедицинских консультаций до страхования от критических заболеваний, таких как онкология, кардиохирургия и трансплантация костного мозга. Ведущие медицинские учреждения страны предоставляют лечение, а за пациентом закрепляется менеджер.

Директор по добровольному медицинскому страхованию компании "Ренессанс страхования" Юлия Галаничева отмечает, что верхняя граница возраста в различных программах колеблется между 64 и 70 годами. Самый распространенный продукт — классический полис, включающий вызовы врача на дом и лечение в клиниках и стационаре. Экономические варианты ограничиваются услугами экстренной медицинской помощи.

Стоимость полных программ может достигать 50 000-70 000 рублей в год, в то время как минимальные пакеты обходятся в 10-20 тысяч рублей. В программы также могут включаться дополнительные услуги, такие как психологическая поддержка, вакцинация и реабилитационные процедуры.

Несмотря на разнообразие предложений, страхование для лиц старше 60 лет часто требует индивидуального оформления, так как многие страховые компании не предлагают стандартные программы для этой категории клиентов из-за необходимости наблюдения за хроническими заболеваниями.