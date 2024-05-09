Лучший перекус между завтраком и обедом: избавляет от чувства голода и предотвращает переедание

Назван полезный и питательный перекус

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда голод приходит перед обедом. В этой статье мы поговорим о полезных перекусах.

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Чем лучше перекусить после завтрака и до обеда

В качестве перекуса подойдет один фрукт или ягода, а также орехи, шоколад. Вы также можете утолить небольшой голод тостами с авокадо, зерновым хлебом, свежевыжатыми соками, сухофруктами и йогуртом.

Можно приготовить бутерброд из ржаного хлеба и запеченной курицы, тунца, говядины и печеночного паштета. Кроме того, подойдет овощной салат. Например, из томатов, огурцов или свеклы.

Для перекуса перед обедом также хороши соевый или нутовый паштет и тушеные овощи. Из фруктов можно выбрать банан, яблоко, грушу, виноград, апельсин.

Также в качестве закуски можно выбрать любой вид сыра. Он хорошо сочетается с виноградом, орехами, персиками, медом, грецкими орехами и ветчиной.