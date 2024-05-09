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Лучший перекус между завтраком и обедом: избавляет от чувства голода и предотвращает переедание

Назван полезный и питательный перекус

1:03
Здоровье

Иногда голод приходит перед обедом. В этой статье мы поговорим о полезных перекусах.

Назван полезный и питательный перекус
Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чем лучше перекусить после завтрака и до обеда

В качестве перекуса подойдет один фрукт или ягода, а также орехи, шоколад. Вы также можете утолить небольшой голод тостами с авокадо, зерновым хлебом, свежевыжатыми соками, сухофруктами и йогуртом.

Можно приготовить бутерброд из ржаного хлеба и запеченной курицы, тунца, говядины и печеночного паштета. Кроме того, подойдет овощной салат. Например, из томатов, огурцов или свеклы.

Для перекуса перед обедом также хороши соевый или нутовый паштет и тушеные овощи. Из фруктов можно выбрать банан, яблоко, грушу, виноград, апельсин.

Также в качестве закуски можно выбрать любой вид сыра. Он хорошо сочетается с виноградом, орехами, персиками, медом, грецкими орехами и ветчиной.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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