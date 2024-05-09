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Тело будет похожим на спагетти: теперь можно увидеть, что станет с человеком при падении в чёрную дыру

Стало известно, что будет с человеком при падении в чёрную дыру

1:56
Наука

NASA создала анимацию, детализирующую гипотетический сценарий, когда человек приближается к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, откуда возврат невозможен.

Стало известно, что будет с человеком при падении в чёрную дыру
Фото: NASA by Y.Bai is licensed under public domain

Это проект был реализован на суперкомпьютере Discover, расположенном в Центре моделирования климата NASA в Гринбелте, Мэриленд. Объем данных этой анимации составляет около 10 терабайт.

Анимация начинается с того, что "камера" приближается к черной дыре, позволяя зрителям наблюдать за аккреционным диском — оранжевым, горячим и светящимся газовым диском, который вращается вокруг черной дыры. Этот диск формируется из материи, падающей в черную дыру, будь то газ, пыль или другие материалы, и испускающей при этом энергию. Помимо диска, в анимации показана фотонная сфера — тонкое световое кольцо, расположенное ближе к горизонту событий.

Горизонт событий черной дыры, который занимает около 25 миллионов километров, это примерно 17% расстояния от Земли до Солнца. Камера в визуализации имитирует точку зрения астронавта, приближающегося к черной дыре. По словам Ксавье Кальме, профессора физики в Университете Сассекса, астронавт будет испытывать "спагеттификацию", процесс, в ходе которого тело растягивается и в конечной стадии разрывается из-за огромной гравитационной силы черной дыры. Однако процесс будет проходить очень быстро, и боль будет кратковременной, сообщает "Хайтек".

Несмотря на жуткий сценарий, доктор Клементс из той же области исследований заявляет, что шансы на то, что Земля будет поглощена черной дырой, крайне малы. Он утверждает, что такое событие не произошло за всю историю существования Земли, и вероятность его возникновения в будущем "практически равна нулю".

NASA Simulation’s Plunge Into a Black Hole: Explained
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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