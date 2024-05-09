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Андрей Николаев
Громко крича о якобы русском нацизме, глава киевского режима Зеленский обвиняет сам себя

8 мая Украина вовсю отмечала свой День победы по-европейски — победы над собой

2:17
Мир » Бывший СССР » Украина

Ну а как же, Украина — это ж Европа! Если быть точнее, у них этот праздник зовется День памяти и победы над нацизмом во Второй Мировой войне. И по этому поводу различные украинские государственные паблики источают жирные намёки на сравнение современной России с нацистской Германией.

8 мая Украина вовсю отмечала свой День победы по-европейски — победы над собой
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

А символ этого праздника на Украине — красный мак. Весьма символично. Учитывая, что мак, его разновидность, может выступать источником наркотического сырья. А нынешний украинский президент, говорят, знает толк в этом деле.

Что ж, нам не привыкать. История обвинений России в фашизме и нацизме совсем не нова, ей примерно столько же лет, сколько прошло со времён Второй мировой войны.

Запад давно ставил СССР на одну полку с фашистской Германией. Заметим, с фашистской, не нацистской. Ибо при всем желании натянуть сову на глобус, обвинить СССР — союз национальных республик, в нацизме, это надо исхитриться. Точно также невозможно обвинить в нацизме современную многонациональную Россию.

Но Украина может запросто себе это позволить. Низкий образовательный уровень тамошних незамысловатых идеологов позволяет вольно вертеть историю на одном причинном месте. Ну и отсутствие критического мышления у украинских читателей и зрителей живенько дополняет эту картину средневекового мракобесия.

И теперь мы имеем то, что в нацизме вовсю обвиняют современную Россию эпохи президента Путина. Что подводит украинских пропагандистов — так это слабая аргументация, да и банальное непонимание терминологии.

Например, Верховная Рада Украины на своём Тelegram-канале, да и сам Зеленский, называют Путина нацистом. Ну и где же у нас в России, с позволения сказать, нацизм? У нас даже национализмом близко не пахнет, а уж нацизмом и вовсе.

В армии у нас полный интернационал: русские, чеченцы, татары, буряты, дагестанцы, украинцы, кстати, представители Средней Азии, и многие другие. В руководстве страны тоже полная дружба народов. Где же здесь хотя бы национализм?

Но украинские лидеры и разум — понятие не совместимое. Дальше — больше.

В канун украинского Дня памяти и победы Зеленский выпустил 10-минутный ролик, в котором внаглую и голословно сравнивает действия России на территории Украины с действиями нацистской Германии.

Как очень часто любит украинские пропагандисты, ролик снят в тёмных инфернальных тонах на фоне какого-то мрачного подвала. В нём якобы прятались и страдали жители одного из украинских сел, когда Россия начала СВО.

Текст, сопровождающий ролик, начинается с пафосных слов:

"Мир проспал возрождение нацизма в 5 часов утра 24 февраля 2022 года".

Понятно, на что намекает Зеленский — на начало специальной военной операции.

И он совершенно прав. Он даже не понимает, насколько он прав. Те, кто готовят такие речи, никуда не могут спрятать свое подсознание, которое не может лукавить, и всегда выдаёт на поверхность всю суть.

Комик прав, но есть нюанс... 

Да, весь мир дружно и сладко посапывал, и проспал нацизм — вот только нацизм украинский. И только некоторым из стран, прежде всего России не спалось. И не спалось по меньшей мере с 2014 года.

А 24 февраля 2022 года, не сумев растолкать сладко спящий и ничего не замечающий мир, Россия в гордом одиночестве сама принялась решительно искоренять этот украинский нацизм, за которым спрятан нацизм гораздо более глобального уровня коллективного Запада.

И следующая фраза Зеленского:

"И сегодня каждый, кто помнит Вторую мировую войну и дожил до наших дней, испытывает чувство дежавю".

И снова он прав. Даже дважды прав. Все россияне, и даже больше, все граждане мира, кто по-настоящему знает историю Великой Отечественной войны, испытывают сейчас стойкое дежавю: снова немецкие танки с крестами идут на Россию. И снова идут с Запада.

А какая вторая правда у Зеленского в его дежавю? Ведь он снял ролик с прицелом на свою аудиторию и на Запад. И в результате получается у него дежавю фашистского солдата, который отступает под натиском советской, а теперь российской армии. Вот об этом он сетует?

Да уж, тут Зеленскому действительно надо определиться со своими биполярными дежавю. Ведь мы помним не столько Вторую мировую, сколько Великую Отечественную. Нынешняя СВО — это и есть для нас Великая Отечественная война.

А что было со Второй мировой в реальности, Зеленский, наверное, не помнит? После того, как Гитлер 1 сентября 1939 года вторгся в Польшу, Франция и Великобритания объявили войну Германии. Вот только реальных действий они никаких не предприняли — за что этот этап войны получил в истории название "странной войны".

Точно также современная Европа молчала и воздерживалась, когда Россия на протяжении десятка лет ежегодно вносила в ООН проект резолюции об осуждении нацизма. А в 2022 году Европа и вовсе выступила против осуждения нацизма. Про Минские соглашения и вовсе не пристало говорить.

Тогда, 80 лет назад, летом 1940 года Франция за свое бездействие поплатилась немецкой оккупацией. Британии удалось отсидеться на своем острове, но сполна испытать ужасы немецких бомбардировок. И только в 1941 году, когда Советский Союз подвергся агрессии Германии, механизм антигитлеровской коалиции начал работать на полную мощь.

Лживые аналогии

Сейчас Зеленский, используя кривые исторические аналогии, пытается из Украины изобразить жертву, что-то типа Польши образца 1939 года, а нынешнюю группу стран, помогающих Украине оружием, хочет представить как новое воплощение антигитлеровской коалиции Второй Мировой войны. И понятно, кого он имеет ввиду в качестве Гитлера.

Весь ролик Зеленского пронизан обвинениями России в нацизме и фашизме, и ложными аллюзиями на эту тему. На нас в России это "кино", конечно же, не произведёт никакого впечатления, а вот европейскому и украинскому обывателю, да на волне всеобщей истерии и русофобии, вполне может "зайти". Хотя, конечно, хочется верить, что люди на Украине уже начали приходить в себя.

Логика украинской пропаганды в общем-то понятна. Но если получается снимать такие убедительные по форме, но фальшивые по содержанию ролики, то какие красивые слова Зеленский придумает, чтобы объяснить, например, действия США во время войны во Вьетнаме, когда выжигали напалмом целые деревни с мирными жителями. Или какое обоснование можно придумать бомбардировкам жилых кварталов Югославии, потом Ирака.

Ну и что далеко ходить? Израиль и палестинская Газа. В каком ключе Зеленский снимет ролик для своей исторической родины, для Нетаньяху, с его десятками тысяч мирных жертв и сложенными до фундамента жилыми домами? Или это "другое"?

Как бы Зеленский глубоко ни изощрялся в своей лживой риторике, всё равно День Победы у Украины никак не получается. Ибо Украина отдельно и без России, никак не вписывается в историю Второй Мировой войны на стороне победителя. Только как побеждённая бандеровщина. Без России День Победы для Украины невозможен. А вся игра слов, которой пытаются эту истину притушить, только больше подчеркивает эту историческую правду.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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