У Романа Костомарова развился вторичный гнойный менингит из-за сепсиса

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У фигуриста Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса. Медики оценивают состояние спортсмена как нестабильное и крайне тяжёлое.

По данным Telegram-канала Mash, врачам пока не удаётся остановить сепсис, несмотря на операции по удалению стоп и пальцев рук. В данный момент Костомаров продолжает находиться на ИВЛ в медикаментозном сне.

Напомним, что состояние олимпийского чемпиона резко ухудшилось в ночь на 15 февраля. Из-за фиброза в левом лёгком фигурист не может самостоятельно дышать.

Ранее сообщалось, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. К счастью, врачам удалось быстро отреагировать на проблему.

У Романа Костомарова развился вторичный гнойный менингит из-за сепсиса

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