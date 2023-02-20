У фигуриста Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса. Медики оценивают состояние спортсмена как нестабильное и крайне тяжёлое.
По данным Telegram-канала Mash, врачам пока не удаётся остановить сепсис, несмотря на операции по удалению стоп и пальцев рук. В данный момент Костомаров продолжает находиться на ИВЛ в медикаментозном сне.
Напомним, что состояние олимпийского чемпиона резко ухудшилось в ночь на 15 февраля. Из-за фиброза в левом лёгком фигурист не может самостоятельно дышать.
Ранее сообщалось, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. К счастью, врачам удалось быстро отреагировать на проблему.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.