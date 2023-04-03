Иммунолог Крючков предупредил переболевших коронавирусом об угрозе "синдрома Костомарова"

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коронавирус повреждает структуру эндотелиальных клеток. Это ведёт к системному воспалению и препятствует кровоснабжению клеток кислородом и питательными веществами. Иммунолог Николай Крючков заявил, что у людей, которые переболели атипичной пневмонией (SARS-CoV-2), меняется кровоток.

Не у всех, кто переболел коронавирусом, наблюдается проблема нарушения микроциркуляции крови, но у людей, перенёсших умеренную или тяжёлую формы болезни, эта проблема возникает.

"Бывает, что нозокомиальная инфекция оказывается устойчивой к ряду антибиотиков, и это, видимо, случай Романа Костомарова", — пояснил врач в беседе с KP.RU.

По этой причине инфекция смогла поразить внутренние органы спортсмена, а конечности пришлось ампутировать. Отсутствие кровотока привело к развитию гангренозного процесса.

Таким образом, "синдром Костомарова" может проявиться у людей, попавших с коронавирусом в госпиталь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про коронавирус