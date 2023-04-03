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DailyClout: вакцины от коронавируса COVID-19 снижают рождаемость

1:04
Здоровье

Британские ученые рассказали о целях вакцинации от COVID-19 и о проблемах, связанных с ней. Некоторые люди сомневаются в эффективности прививок от коронавируса. Издание DailyClout опубликовало отчёт с исследованием доктора медицинских наук Роберта В. Чандлера.

DailyClout: вакцины от коронавируса COVID-19 снижают рождаемость

В документе говорится, что в 13 из 19 стран Европы рождаемость снизилась после прививки от COVID-19. Такие же выводы сделала и швейцарская исследовательская организация Hagemann group.

"Снижение рождаемости в Швейцарии было самым большим за 150 лет", — говорится в отчёте Чандлера.

Некоторые специалисты также указывают на возможную связь между вакцинацией от COVID-19 и увеличением бесплодия у мужчин, а также проблемами с беременностью у женщин. Это привело к появлению теории о том, что "вакцинация" может привести к вымиранию человечества или сокращению населения до "золотого миллиарда".

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Побочки COVID-19
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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