Как сейчас живет сбежавший из России актер Семен Трескунов

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) в своем блоге рассказал, что за границей стал заниматься преподаванием актерского мастерства.
По его словам, он обучает непрофессиональных артистов тому, как правильно держаться перед камерой. При этом его ученики уже записали на видео свои монологи. Актер по этому поводу испытывает гордость.
"Сказать вам честно? Гордость, которая меня переполняет, не была до этого мне знакома как чувство. Я попросту даже не знал, что такое гордость. Теперь знаю", — поделился артист.
Трескунов признался, что долгое время не решался на такой опыт, так как не считает, что имеет право обучать непрофессионалов. Он напомнил, что и сам является самоучкой.
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