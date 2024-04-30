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Как сейчас живет сбежавший из России актер Семен Трескунов

Уехавший из России актер Трескунов* занялся преподаванием актерского мастерства

0:55
Шоу-бизнес

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) в своем блоге рассказал, что за границей стал заниматься преподаванием актерского мастерства.

Уехавший из России актер Трескунов* занялся преподаванием актерского мастерства
Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

По его словам, он обучает непрофессиональных артистов тому, как правильно держаться перед камерой. При этом его ученики уже записали на видео свои монологи. Актер по этому поводу испытывает гордость.

"Сказать вам честно? Гордость, которая меня переполняет, не была до этого мне знакома как чувство. Я попросту даже не знал, что такое гордость. Теперь знаю", — поделился артист.

Трескунов признался, что долгое время не решался на такой опыт, так как не считает, что имеет право обучать непрофессионалов. Он напомнил, что и сам является самоучкой.

Ранее Рита Дакота рассказала, что ее муж получил травму в США.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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