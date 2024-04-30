Рита Дакота рассказала о плохой медицине в США

Певица Рита Дакота в своем блоге сообщила, что ее муж, клипмейкер Федор Белогай получил травму в Америке. Она показала, что ее супруг передвигается при помощи костылей.
При этом подробности случившегося она раскрывать не стала. По ее словам, она сильно удивилась состоянию американской клиники, где они делали МРТ. Дакота рассчитывала увидеть более современный центр.
"В общем, в "тюрьме — приюте для собак", на самом деле оказался очень хороший врач. <…> Исходя из боли, врач поставил примерный диагноз. Что-то там, не помню, как называется… Не буду врать. (Врач) направил нас на МРТ", — поделилась исполнительница.
Рита Дакота и Федор Белогай официально оформили отношения в мае 2023 года в московском МФЦ, куда приехали на самокатах. В августе они отправились в Грузию, где прошли обряд венчания.
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