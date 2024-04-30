Жена поддерживающего Украину Валерия Меладзе посетила концерт Земфиры* в Испании

Супруга известного певца Валерия Меладзе, бывшая солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева посетила концерт певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ) в Марбелье.
Так, Джанабаева находилась на танцполе, но решила не подходить близко к сцене. Снимать выступление звезды она начала лишь на 12-й композиции, пропустив практически все свежие песни исполнительницы.
Земфира недавно гастролировала в США — так, на ее концерте в Лос-Анджелесе побывали Никита Пресняков с женой. Алена Краснова показала в своем блоге фрагменты выступления и заявила, что слушала певицу в свои 16 лет.
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