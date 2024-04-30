Учёные считают, что ношение ортопедической обуви и специальных стелек при плоскостопии не всегда оправдано

Учёные выяснили, что плоскостопие не всегда требует лечения

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди врачей бытует мнение, что стопы, которые не соответствуют признакам нормы, более склонны к травмам. Однако последнее исследование учёных из Университета Квебека показало, что это не совсем так.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Более того, они также выяснили, что плоскостопие не такое уж и страшное, как считалось ранее.

Учёные проанализировали гипотезу, что из-за плоскостопия появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В результате, они обнаружили слабую связь этой аномалии стопы с такими рисками, как: боли в большеберцовой кости и вокруг коленной чашечки, а также неспецифические травмы нижних конечностей из-за чрезмерной нагрузки.

Согласно исследованию, бегуны с плоскостопием травмируются не чаще, чем их коллеги с нормальной стопой, пишет научный журнал British Journal of Sports Medicine.

Учёные считают, что результаты их исследования свидетельствуют о том, что ношение ортопедической обуви, специальных стелек и прочего не всегда необходимо.