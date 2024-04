Нейросети научили определять заболевания глаз, приводящие к слепоте

Ученые из Уральского Федерального университета (УрФУ), при участии коллег из Германии и Австралии, разработали набор данных для использования в нейронных сетях, который облегчит определение заболеваний глаз, способных привести к потере зрения, на основе снимков оптической когерентной томографии (ОКТ). Об этом сообщили представители Министерства образования и науки России, отметив, что проект был осуществлен при финансовой поддержке программы "Приоритет-2030".

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication