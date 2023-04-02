МК: наблюдается высокая смертность среди привитых от коронавируса в Великобритании

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Европейские средства массовой информации изучили статистику смертности от пандемии коронавируса в Великобритании на основе официальных данных и пришли к неутешительным выводам. Более 90% смертей от заболевания приходится на привившихся, 82% из них составляют граждане, получившие дозы бустерных вакцин трижды.

"К концу мая 2022 года в Англии зарегистрировано 15 113 смертей от Covid-19, из которых шокирующие 13 666 человек были вакцинированы", — приводит "МК" данные исследований.

Больше всего специалистов беспокоит резкое падение смертности среди непривитых, в то время как растёт число умерших от коронавируса среди вакцинированных граждан.

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