Количество заражений коронавирусом в России за сутки выросло и составило 11 128 человек

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коронавирус продолжает заражать и убивать россиян, как показывает официальная статистика Оперативного штаба по борьбе с этой опасной инфекцией. За истекшие сутки заболеваемость в стране увеличилась.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России подвёл итоги за последние сутки. За этот период зафиксировано 11 128 случаев заражения против 8 447 днём ранее. Следовательно, это число возросло на 2 681 или приблизительно на 25%.

Увеличилось и количество госпитализаций, составив 968, что на 39,7% выше, чем сутками ранее. Число смертей составило 33. При этом в 21 субъекте Российской Федерации, по данным штаба, отмечается увеличение числа госпитализаций, в 51 регионе — снижение, а в остальных изменений нет.

Рост количества выздоровлений за сутки составил 14,4%, цифра достигла 12 597 человек. По официальным данным, за весь период пандемии в нашей стране скончались 397 179 человек, а количество заболевших составило 22 614 592. По оценкам ряда экспертов, в Росси осталось всего два-три процента населения, которые еще ни разу не болели коронавирусом.

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