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Мальтийская авиакомпания освобождена от санкций: США сняли антироссийские ограничения

США сняли антироссийские санкции с авиаперевозчика Emperor Aviation

0:53
Экономика

Министерство финансов США исключило мальтийскую авиакомпанию Emperor Aviation и семь связанных с ней самолетов бизнес-класса из списка антироссийских санкций.

США сняли антироссийские санкции с авиаперевозчика Emperor Aviation
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Emperor Aviation, зарегистрированная на Мальте, была подвергнута санкциям в ноябре 2022 года из-за ее предполагаемых связей с Гульнарой Керимовой, дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

США ввели санкции, предполагая, что компания может быть использована для вывода капиталов или других финансовых операций, связанных с санкционированными российскими интересами, сообщает ТАСС.

Это решение позволит Emperor Aviation продолжить операции, связанные с обеспечением экспорта и реэкспорта товаров, технологий и услуг, необходимых для безопасной гражданской авиации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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