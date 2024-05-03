Мальтийская авиакомпания освобождена от санкций: США сняли антироссийские ограничения

США сняли антироссийские санкции с авиаперевозчика Emperor Aviation

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов США исключило мальтийскую авиакомпанию Emperor Aviation и семь связанных с ней самолетов бизнес-класса из списка антироссийских санкций.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Emperor Aviation, зарегистрированная на Мальте, была подвергнута санкциям в ноябре 2022 года из-за ее предполагаемых связей с Гульнарой Керимовой, дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

США ввели санкции, предполагая, что компания может быть использована для вывода капиталов или других финансовых операций, связанных с санкционированными российскими интересами, сообщает ТАСС.

Это решение позволит Emperor Aviation продолжить операции, связанные с обеспечением экспорта и реэкспорта товаров, технологий и услуг, необходимых для безопасной гражданской авиации.