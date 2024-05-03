Мальтийская авиакомпания освобождена от санкций: США сняли антироссийские ограничения

Министерство финансов США исключило мальтийскую авиакомпанию Emperor Aviation и семь связанных с ней самолетов бизнес-класса из списка антироссийских санкций.
Emperor Aviation, зарегистрированная на Мальте, была подвергнута санкциям в ноябре 2022 года из-за ее предполагаемых связей с Гульнарой Керимовой, дочерью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
США ввели санкции, предполагая, что компания может быть использована для вывода капиталов или других финансовых операций, связанных с санкционированными российскими интересами, сообщает ТАСС.
Это решение позволит Emperor Aviation продолжить операции, связанные с обеспечением экспорта и реэкспорта товаров, технологий и услуг, необходимых для безопасной гражданской авиации.
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