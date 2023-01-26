ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13 процентов

Статистика Всемирной организации здравоохранения демонстрирует рост смертности от коронавируса. За истекшие четыре недели этот показатель увеличился на 13 процентов.

По официальным данным ВОЗ, в период с 26 декабря по 22 января коронавирусом на планете заразились свыше 11 млн человек, а скончались более 55 тысяч. Если количество заражений уменьшилось, по сравнению с месяцем ранее, на 25%, то число смертей, напротив, выросло на целых 13%.

Больше всех заболевших выявлено в Японии, там зафиксировано свыше 672 тысяч инфицированных. Далее в списке идут США, Республика Корея, Китай и Бразилия. В Китае сейчас беспрецедентная вспышка коронавируса, так как в этой стране резко отменили нулевую терпимость к "ковиду" и перестали его жестко сдерживать. По некоторым данным, коронавирусом уже переболело или болеет сейчас свыше 80% жителей этой самой густонаселённой страны в мире.

Россия не входит сейчас в число лидеров по заболеваемости и смертности от коронавируса. На 25 января на планете зафиксировано 664,8 млн заразившихся коронавирусом и более 6,7 млн умерших. А за последние сутки эта болезнь унесла жизнь 713 человек при 179 тысячах заболевших.

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