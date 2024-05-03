Рекордный туристический доход Грузии в первом квартале 2024: анализ и прогнозы

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Грузия получила рекордные доходы от туризма

0:58
Туризм

В первом квартале 2024 года Грузия установила рекорд, заработав на туризме более 800 миллионов долларов.

Грузия получила рекордные доходы от туризма
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этот период страну посетили более 930 тысяч туристов из таких стран, как Турция, Армения, Азербайджан, Израиль и других, что на 11% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года, согласно данным Национальной администрации туризма Грузии.

Однако число российских туристов продолжает снижаться. Статистика показывает, что с января по март в Грузии побывали около 215 тысяч граждан России, что на 16,1% меньше, чем за тот же период в 2023 году.

Тем не менее, российские туристы потратили в Грузии больше денег, чем посетители из других стран — примерно 171 миллион долларов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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