Элегантные стрижки для зрелых женщин: советы стилиста

Смелые и современные стрижки для людей старше 50

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилисты советуют обновлять прическу каждое десятилетие, чтобы освежить образ и прикрыть признаки старения. Ася Шубина, профессионал в области стиля и окрашивания, предлагает рассмотреть следующие варианты стрижек для женщин в зрелом возрасте:

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Пикси: эта смелая стрижка отлично подчеркивает длину шеи и может стать отличным выбором для тех, кто не боится коротких волос. Ася утверждает, что пикси — не только стильный, но и практичный вариант, который не требует много времени на укладку.

Каскады и градуированные стрижки: если вы не готовы отказаться от длины волос, можно выбрать стрижку средней длины до плеч или чуть ниже. Важно следить за кончиками волос, чтобы избежать впечатления небрежности. Каскадная стрижка поможет создать визуальный объем даже на тонких волосах, а длинные пряди у лица могут помочь скрыть проблемы с овалом.

Боб: боб — это классика, которая подходит всем. Существует множество вариаций этой стрижки, так что каждая может подобрать что-то подходящее для себя. Можно оставить удлиненные пряди для скрытия недостатков или выбрать эффектный короткий вариант с челкой.