Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала результат пластической операции на лице

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Майя Донцова, которая решилась на пластическую операцию из-за лишнего веса, показала получившийся результат. По ее словам, у нее еще не сошли отеки, но ей уже нравится ее тело.
Так, Донцова в начале апреля сделала себе липомоделирование тела и липосакцию подбородка. 31-летняя женщина отмечает, что каждый раз любуется отражением в зеркале.
Она пояснила, что сейчас у нее еще сильные отеки, и ей приходится носить корсет, но все должно в скором времени пройти.
"У кого-то уходит за месяц, у кого-то за два, у кого-то за полгода, и это нормально. Я никуда не тороплюсь, но результат мне безумно нравится, когда вижу до и после — вообще!" — поделилась радостью Донцова.
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