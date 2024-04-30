Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала результат пластической операции на лице

Звезда "Дома-2" Майя Донцова похвасталась результатами пластики: "Мне нравится!"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Майя Донцова, которая решилась на пластическую операцию из-за лишнего веса, показала получившийся результат. По ее словам, у нее еще не сошли отеки, но ей уже нравится ее тело.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Майи Донцовой и Инстаграм is licensed under public domain

Так, Донцова в начале апреля сделала себе липомоделирование тела и липосакцию подбородка. 31-летняя женщина отмечает, что каждый раз любуется отражением в зеркале.

Она пояснила, что сейчас у нее еще сильные отеки, и ей приходится носить корсет, но все должно в скором времени пройти.

"У кого-то уходит за месяц, у кого-то за два, у кого-то за полгода, и это нормально. Я никуда не тороплюсь, но результат мне безумно нравится, когда вижу до и после — вообще!" — поделилась радостью Донцова.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер Семен Трескунов* (признан в России иноагентом) начал преподавать.