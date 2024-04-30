Врач рассказала, какого стресса не нужно избегать

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Невролог Демьяновская: здоровью вредит только длительный отрицательный стресс

1:56
Наука

Длительное воздействие отрицательного стресса отрицательно сказывается на здоровье, в то время как кратковременные стрессовые ситуации или положительные эмоциональные переживания могут оказаться полезными для организма. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с "Известиями".

Невролог Демьяновская: здоровью вредит только длительный отрицательный стресс
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Длительный негативный стресс, известный как дистресс, может привести к истощению ресурсов организма и ослаблению иммунитета. Исследования в этой области противоречивы: некоторые показывают, что стресс увеличивает вероятность развития рака, в то время как другие не выявляют такой связи.

Однако кратковременный отрицательный стресс может выступать в качестве стимула, помогая человеку сконцентрироваться и решить какую-то важную задачу, пояснила врач. Кроме того, такие стрессовые ситуации могут служить тренировкой для иммунной и нервной систем.

Существует также положительный стресс. Если он кратковременный и связан с творческими или интеллектуальными задачами, это может снизить риск возникновения проблем с когнитивными функциями в старости.

Длительные положительные эмоции, например, связанные с приобретением квартиры или рождением ребенка, также являются стрессом, но с позитивным знаком (эустресс).

Врач также развенчала миф о том, что жизнь за городом лишена стресса: стресс присутствует как в сельской местности, так и в городе, но причины его различны.

Еще одно заблуждение состоит в том, что стресс легко заметить. На самом деле его признаки могут проявиться не сразу при длительном воздействии, и не всегда они очевидны даже самому человеку.

Симптомы могут включать раздражительность, вялость, ухудшение памяти, тревожность, изменение аппетита, но они также могут быть вызваны и другими факторами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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