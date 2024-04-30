Татьяна Тарасова сообщила, чего ждёт от российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Тарасова призвала российских спортсменов не просто участвовать, а побеждать на ОИ-24

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" дала наставление российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер чётко обозначила свою позицию по отношению к участию в соревнованиях, сказав, что в этих соревнованиях важно не просто участие россиян, а их будущие призовые места.

"Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа", — отметила Тарасова.

Олимпиада в Париже намечена на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет сообщил, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

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