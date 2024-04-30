Татьяна Тарасова сообщила, чего ждёт от российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" дала наставление российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде-2024.
Тренер чётко обозначила свою позицию по отношению к участию в соревнованиях, сказав, что в этих соревнованиях важно не просто участие россиян, а их будущие призовые места.
"Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа", — отметила Тарасова.
Олимпиада в Париже намечена на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет сообщил, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.