Вяльбе не сомневается, что российские спортсмены не вернутся раньше 2028 года: "Томас Бах сделал всё"

Елена Вяльбе уверена, что россиянам придётся пропустить ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свои мысли относительно возможного возвращения российских лыжников на международные соревнования.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Она указала, что возвращение должно происходить на равных условиях с другими командами, но осознает, что это может занять несколько лет и требовать долгой и трудной работы.

Вяльбе также отметила, что не везде приветствуют российских спортсменов, приведя в пример заявление мэра Тронхейма. Она подчеркнула, что нельзя унижаться перед этим и что ФЛГР и организаторы в регионах делают все возможное для поддержки спортсменов и болельщиков.

Глава ФЛГР также отметила, что некоторые лидеры могут понести финансовые потери, но подчеркнула необходимость выдержать трудный период.

Вяльбе подтвердила, что Россия пропустит Чемпионат мира 2025 года и Олимпийские игры 2026 года, а возвращение возможно не раньше 2028 года, если обстановка в мире изменится.

"Время тяжёлое. Бог сейчас проверяет нас на вшивость. ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026 мы точно пропустим. Томас Бах сделал всё, чтобы нас нигде не было. Я уверена, что раньше 2028-го мы никуда не вернёмся, и то, если мир поменяется", — сказала Вяльбе в разговоре с "Чемпионатом".