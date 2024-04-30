Топ-3: названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в России

Дальнобойщики – лидеры по оплате труда в первом квартале 2024

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессия дальнобойщика в первом квартале 2024 года выделяется как наиболее прибыльная, средняя зарплата для этой специальности достигает 170 494 рублей, согласно данным газеты "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Отмечается, что в течение квартала средняя зарплата для дальнобойщиков выросла на 9%.

Помимо этого, предложения по оплате труда для фрезеровщиков увеличились на 27%, достигнув 136 151 рубля в месяц в начале 2024 года.

В топ-тройку высокооплачиваемых вакансий также входит должность бурильщика с предложением средней заработной платы в размере 113 457 рублей в месяц. За квартал предложения по оплате труда для новичков в данной сфере увеличились на 11%.