Открытие летнего туристического сезона на курорте "Роза Хутор" в Сочи с новой тропой для альпак

"Роза Хутор" открыл летний сезон: новые тропы и аттракционы

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Летний сезон туризма на курорте "Роза Хутор" в Сочи начался 28 апреля, как объявила пресс-служба комплекса.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В текущем году летние развлечения на курорте обогатились новой пешеходной тропой под названием "Путь к альпакам", длиной примерно один километр. Тропа начинается в Горной Олимпийской деревне и ведет к Парку альпак "Пача мама".

Как стало известно, в этом году для посетителей "Роза Хутор" доступно 29 пеших маршрутов, которые будут открываться в зависимости от погоды. На большинстве троп можно будет прогуливаться к середине июня, но первые из них станут доступны уже в начале мая в Горной Олимпийской деревне. Кроме того, туристы могут воспользоваться велосипедными маршрутами.

Продолжат свою работу и круглогодичные аттракционы, включая подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. Сезон продлится до начала ноября.