Ким Кардашьян позавидовала Бьянке Цензори без трусов и вышла в свет в колготках

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подверглась критике за выход в топе с декольте. Интернет-пользователи заподозрили ее в подражании модели Бьянки Цензори.
Так, на фотографиях, опубликованных на сайте Daily Mail, Кардашьян запечатлена на улицах Лос-Анджелеса в черном удлиненном топе с декольте и открытой спиной. Читатели издания назвали выход звезды безвкусным и обвинили ее в том, что она копирует стиль жены рэпера Канье Уэста.
"Она одевается как Бьянка!", — написал один из комментаторов.
Бьянка Цензори на постоянной основе провоцирует публику своими эпатажным выходами — так, в Сети ее уже ознаменовали как популяризатора выходов в колготках. Она почти всегда выходит в свет практически раздетой.
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