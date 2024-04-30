Ким Кардашьян позавидовала Бьянке Цензори без трусов и вышла в свет в колготках

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Ким Кардашьян сравнили с Бьянкой Цензори за выход в топе с декольте

0:57
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подверглась критике за выход в топе с декольте. Интернет-пользователи заподозрили ее в подражании модели Бьянки Цензори.

Ким Кардашьян сравнили с Бьянкой Цензори за выход в топе с декольте
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ким Кардашьян в Инстаграм is licensed under public domain

Так, на фотографиях, опубликованных на сайте Daily Mail, Кардашьян запечатлена на улицах Лос-Анджелеса в черном удлиненном топе с декольте и открытой спиной. Читатели издания назвали выход звезды безвкусным и обвинили ее в том, что она копирует стиль жены рэпера Канье Уэста.

"Она одевается как Бьянка!", — написал один из комментаторов.

Бьянка Цензори на постоянной основе провоцирует публику своими эпатажным выходами — так, в Сети ее уже ознаменовали как популяризатора выходов в колготках. Она почти всегда выходит в свет практически раздетой.

Ранее звезда "Дома-2" Майя Донцова похвасталась результатами пластики.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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