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Как уменьшить синяки под глазами: секреты ухода и причины их появления

Как избавиться от темных кругов под глазами

1:28
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Этот вопрос остается актуальным: возможно ли избавиться от синяков под глазами или лучше принять их как часть своего образа? На самом деле есть несколько способов, и они не сводятся только к хорошему сну. Прежде всего, стоит разобраться, почему эта проблема так распространена.

Как избавиться от темных кругов под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из основных причин является строение кожи в области вокруг глаз: она тонкая, нежная и не имеет выраженного подкожного слоя жира, что делает сосуды видимыми сквозь нее. С возрастом синяки становятся более заметными из-за уменьшения синтеза коллагена, что приводит к потере упругости кожи. Вредные привычки, такие как курение, также усиливают проблему, так как никотин сужает сосуды, ухудшая кровообращение и делая кожу более синеватой. Недостаток сна также влияет на появление синяков: при хроническом недосыпе кожа становится бледной, а сосуды более заметны, а при избыточном сне могут возникнуть отеки и застойная кровь.

Что касается ухода за кожей, то использование специального крема для области вокруг глаз является важным шагом. При нанесении крема следует использовать безымянные пальцы, чтобы избежать слишком сильного давления на нежную кожу. Кроме того, стоит следить за количеством средства: избыток может привести к провисанию кожи и скатыванию макияжа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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