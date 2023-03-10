Диетолог Белёва назвала рыбу, гречку, масло и овсянку самыми полезными продуктами при ожирении печени

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белёва рассказала, какого рациона питания следует придерживаться пациентам с ожирением печени.

По словам специалиста, люди со стеатозом – ожирением печени должны включить в свой регулярный рацион питания такие продукты, как растительное масло, рыба, гречка и овсянка. Об этом сообщает Москва 24.

Дело в том, что при лечении ожирения печени важно потреблять больше белка. Идеальным в данном случае источником этого микроэлемента является рыба нежирных сортов, подчёркивает диетолог. Кроме того, в этом продукте содержатся холин и метионин - незаменимые аминокислоты, которые препятствуют скоплению жира в печени. Этим же свойством обладают гречневая и овсяная крупы.

Растительные масла также полезны при ожирении печени, поскольку они помогают расщеплять жиры. Вдобавок к этому, они обладают желчегонным эффектом.

Помимо вышеперечисленных продуктов гастроэнтеролог рекомендует при ожирении печени употреблять цветную капусту, пастернак и горох, поскольку они связывают желчные кислоты, тем самым помогая печени очищаться.

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