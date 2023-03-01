Гастроэнтеролог Слюняева: появление тупых болей и тяжести в правом подреберье говорит о больной печени

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неалкогольная болезнь печени представляет смертельную угрозу для здоровья, и важно вовремя её выявить. В противном случае она может закончиться циррозом, который неизлечим.

Жировой гепатоз или неалкогольная болезнь печени — это начальная стадия заболевания органа, при которой чётко выраженных симптомов нет. К группам риска относятся люди с избыточной массой тела, жертвы диабета второго типа, ведущие малоподвижный образ жизни, не следящие за питанием. Все им следует особое внимание обращать на малейшие тревожные симптомы, как рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева

"В числе симптомов проблемы с сердечно-сосудистой системой вроде головокружений, боли в голове, болезненные ощущения за грудиной, одышка, повышенное мочеотделение и появление чувства жажды, развитие астенического синдрома, то есть появление слабости, повышенной утомляемости, проблем со сном, тупых болей и тяжести в области правого подреберья, — объяснила эксперт "Аргументам и фактам". — Многие симптомы напрямую с печенью не связать. Так что если такие настораживающие сигналы появились, стоит обязательно обратиться к врачу и проверить как тот орган, на который подумалось вначале, так и печень".

Общий клинический анализ крови, а также биохимическая панель крови и УЗИ брюшной полости помогут выявить заболевание и начать его лечение. А в качестве мер профилактики жирового гепатоза подойдут здоровый образ жизни, адекватное количество сна, минимум стресса и здоровое питание наряду с физической активностью.

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