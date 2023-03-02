Исследование связало анемию у взрослых людей с дефицитом магния

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские учёные в ходе исследования доказали связь между дефицитом магния и анемией. Это расстройство особенно часто наблюдалось у женщин и пожилых людей.

Анемию с большей вероятностью диагностируют у женщин, пожилых лиц и людей из семей с более низким достатком как показало исследование учёных из Китая. В ходе предыдущих работ на эту тему уже удавалось установить, что дефицит магния связан с анемией. Сейчас изучалась связь между потреблением магния и анемией у взрослых людей, а также возможное влияние на неё возраста и пола, как отмечает Natural Ingredients.

Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на определённых группах населения. И вот теперь впервые китайские учёные воспользовались общенациональной репрезентативной выборкой по взрослым американцам. Тот факт, что это было крупнейшее исследование данной связи, может гарантировать статистическую эффективность. Учёные приняли во внимание и учли все возможные искажающие факторы.

Дефицит магния связан с различными заболеваниями, включая атеросклероз, диабет, гипертонию, инфаркт и многие другие. Рекомендуемая суточная доза магния для взрослых составляет 420 мг для мужчин и 320 мг для женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.