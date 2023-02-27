Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Режиссёр Владимир Хотиненко планирует снять фильм о Данте с итальянцами
Гордон* подробно рассказал, как Украина будет возвращать Крым: начинаем бить дальнобойными ракетами
Читатели "Гуанча" восхитились президентом РФ Путиным после его слов о намерениях Запада
Украину не устроили сроки установки израильской системы ПРО "Железный купол"
Онищенко посоветовал руководству "Вкусно и точка" изучить русскую кухню
Депутат Бородай предсказал "яркие" боевые действия на Украине весной
Хиромант Побединская рассказала о знаках богатства на ладонях
Первый выпуск шоу "Новые звёзды в Африке" появится в эфире ТНТ уже 12 марта
Нутрициолог Тягний: из рациона ребёнка надо убрать избыток сахара, рафинированные и окисленные масла

Врач Тананакина: поститься нельзя людям с язвой желудка, больными почками и сердцем

1:22
Здоровье

При определённых заболеваниях соблюдение поста строго противопоказано. И идти против собственного здоровья людям не следует.

Врач Тананакина: поститься нельзя людям с язвой желудка, больными почками и сердцем

Из-за ограничений в питании во время Великого поста человеческий организм недополучает белков, жиров, железа, фосфора, кальция и некоторых витаминов. Поэтому при целом ряде патологий и хронических заболеваний соблюдение поста не рекомендовано или вовсе категорически противопоказано. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, т. е. с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью", — заявила она в беседе с РИАМО.

При дефиците определённых витаминов и микронутриентов в результате поста могут отмечаться задержки психического и физического развития у детей, а также остеопороз, анемия, ослабление иммунитета у взрослых. Большую угрозу пост представляет и для жертв сахарного диабета. Наконец, поститься нельзя беременным и кормящим мамам, не рекомендуется это делать и детям до 14 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого Михаил Плисюк Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
Последние материалы
Врач Тананакина: поститься нельзя людям с язвой желудка, больными почками и сердцем
Депутат Бородай предсказал "яркие" боевые действия на Украине весной
Хиромант Побединская рассказала о знаках богатства на ладонях
Первый выпуск шоу "Новые звёзды в Африке" появится в эфире ТНТ уже 12 марта
Нутрициолог Тягний: из рациона ребёнка надо убрать избыток сахара, рафинированные и окисленные масла
В лицее казачества увековечили память героев СВО
Рогов заявил, что "первое окно" для наступления ВСУ возникнет в конце марта
В Нижегородской области вдова погибшего участника спецоперации заявила об отсутствии выплат ребёнку
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого
Политолог из ПМР: обстановка в Приднестровье тревожная, но признаков паники нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников