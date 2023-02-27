Врач Тананакина: поститься нельзя людям с язвой желудка, больными почками и сердцем

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При определённых заболеваниях соблюдение поста строго противопоказано. И идти против собственного здоровья людям не следует.

Из-за ограничений в питании во время Великого поста человеческий организм недополучает белков, жиров, железа, фосфора, кальция и некоторых витаминов. Поэтому при целом ряде патологий и хронических заболеваний соблюдение поста не рекомендовано или вовсе категорически противопоказано. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, т. е. с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью", — заявила она в беседе с РИАМО.

При дефиците определённых витаминов и микронутриентов в результате поста могут отмечаться задержки психического и физического развития у детей, а также остеопороз, анемия, ослабление иммунитета у взрослых. Большую угрозу пост представляет и для жертв сахарного диабета. Наконец, поститься нельзя беременным и кормящим мамам, не рекомендуется это делать и детям до 14 лет.

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