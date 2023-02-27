Реаниматолог Дубович: Великий пост может убить человека с неправильным поведением

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К Великому посту нужно относиться с большой осторожностью, поскольку после его окончания люди склонны к злоупотреблениям. А они способны вызвать самые трагические последствия.

Великий пост для людей, которые строго его соблюдают, становится серьезным испытанием. Особенно для тех, кто после его окончания считает вполне нормальном злоупотреблять питанием. Пример такого чрезмерного злоупотребления с трагическими последствиями привёл врач-реаниматолог городской больницы города Верхняя Пышма Евгений Дубович.

"Пару лет назад во время Великого поста на скорой привезли молодого человека чуть за тридцать с болями в животе, — поведал врач порталу 66.ru. — С ним было сложно даже разговаривать, чтобы собрать анамнез, но анализы выявили панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Начать-то поститься он начал, но к середине поста сорвался и принялся злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Панкреатит перетек в панкреонекроз, то есть поджелудочная железа омертвела. Пациент умер. Просто переев".

Он подчёркивает, что основная проблема у таких постящихся — это срыв на полпути. Кому-то удаётся выдерживать постное питание, а потом происходит объедание тяжёлой пищей и обострение имевшихся заболеваний, а кто-то срывается в середине поста. Жирная пища способствует закупорке оттока панкреатических ферментов из поджелудочной железы. Они начинают как бы переваривать эту железу, из-за чего человек оказывается на столе хирурга или в реанимации. Кроме того, опасен пост и для диабетиков, поскольку недостаток углеводов в рационе приведёт к снижению до критических показателей уровня глюкозы.

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