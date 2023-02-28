Доктор Шестаков: пробуждение Костомарова из комы нужно проводить постепенно и аккуратно

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи погрузили олимпийского чемпиона Романа Костомарова в искусственную кому для отключения рефлексов. И его восстановление будет медленным.

Попавший 10 января в больницу 46-летний Роман Костомаров продолжает очень тяжёлый путь к выздоровлению. Он уже прошёл через серию ампутаций, перенёс два инсульта, по некоторым данным, ослеп на один глаз, а теперь медленно восстанавливается после медикаментозного сна. Погружение в кому ему потребовалось для того, чтобы приглушить рефлексы, как рассказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

""Вводят в медикаментозную кому при тяжёлых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека, — объяснил доктор Шестаков порталу Sport24. — Просто так в медикаментозную кому не вводят, значит, были основания считать, что обычная деятельность организма пациента приведёт к летальному исходу".

Он подчёркивает, что восстановление после медикаментозной комы должно осуществляться постепенно и аккуратно, чтобы не подвергать и без того ослабленный организм избыточному стрессу. Спешить в этом вопросе нельзя, довольно часто такие пациенты приходят в сознание, а потом снова отключаются и так по многу раз, пока окончательно не пробуждаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.