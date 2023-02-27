Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине обернётся против властей
Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация для остановки конфликта на Украине
МК: оператор квадрокоптера ВС России с позывным Егерь раскрыл правду о дронах ВС Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: президент Владимир Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада
ВСУ провалили контратаку в Бахмуте из-за дефицита танков
Политолог Кортунов прокомментировал теорию о применении сейсмологического оружия против Турции
Режиссёр Бояков заявил, что Земфиру* никто не сможет заменить в России: "Последнее явление в истории русской рок-музыки"
Депутат Кастюкевич назвал Зеленского "балаболом"
МО Украины: армия России наращивает интенсивность боевых действий в Донбассе

Врач Чернышова заявила, что фигурист Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти

0:58
Здоровье

Лечение фигуриста Романа Костомарова на данный момент находится на решающей стадии. Об этом проинформировала врач-валеолог и терапевт Надежда Чернышова. Она сообщила, что спортсмен находится в тяжёлом состоянии.

Врач Чернышова заявила, что фигурист Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти

Специалист отметила, что в лечении Костомарову очень помогла медикаментозная кома. Фигурист не ощущал дискомфорта, силы организма ушли на восстановление. Недавно спортсмена решили вывести из комы.

"Как пациент будет выходить из состояния медикаментозной комы, заранее не предскажешь. Вся его ситуация очень сложная и нетипичная. Вся на грани жизни и смерти в самом буквальном смысле слова", — сказала Чернышова в беседе с Woman.ru.

Врач отметила, что это было осознанное решение. Организм Костомарова готов самостоятельно справляться с ситуацией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого Михаил Плисюк Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Последние материалы
Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация для остановки конфликта на Украине
Теорию Теслы воплотили в жизнь случайно
МК: оператор квадрокоптера ВС России с позывным Егерь раскрыл правду о дронах ВС Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: президент Владимир Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада
ВСУ провалили контратаку в Бахмуте из-за дефицита танков
Политолог Кортунов прокомментировал теорию о применении сейсмологического оружия против Турции
Режиссёр Бояков заявил, что Земфиру* никто не сможет заменить в России: "Последнее явление в истории русской рок-музыки"
Депутат Кастюкевич назвал Зеленского "балаболом"
МО Украины: армия России наращивает интенсивность боевых действий в Донбассе
Напарник Чулпан Хаматовой объяснил отмену спектакля с её участием в Риге: "Это решение художественного руководителя"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников