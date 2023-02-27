Врач Чернышова заявила, что фигурист Роман Костомаров находится на грани жизни и смерти

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лечение фигуриста Романа Костомарова на данный момент находится на решающей стадии. Об этом проинформировала врач-валеолог и терапевт Надежда Чернышова. Она сообщила, что спортсмен находится в тяжёлом состоянии.

Специалист отметила, что в лечении Костомарову очень помогла медикаментозная кома. Фигурист не ощущал дискомфорта, силы организма ушли на восстановление. Недавно спортсмена решили вывести из комы.

"Как пациент будет выходить из состояния медикаментозной комы, заранее не предскажешь. Вся его ситуация очень сложная и нетипичная. Вся на грани жизни и смерти в самом буквальном смысле слова", — сказала Чернышова в беседе с Woman.ru.

Врач отметила, что это было осознанное решение. Организм Костомарова готов самостоятельно справляться с ситуацией.

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