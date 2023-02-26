Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бойцы СВО предлагают поставить разбитую бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран
Роза Сябитова расказала, как чуть не погибла во время съёмок шоу "Без страховки": "Совсем забыла о безопасности"
Советник президента США Салливан: вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем
Шоу "Маска" на НТВ покинула Яна Рудковская, которая скрывалась под маской Лисёнка
Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал
Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций
Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной
В ФРГ протестующие немцы потребовали закрыть авиабазу "Рамштайн"

КП: спортивный врач Яблуновский заявил, что причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать паразиты

1:11
Здоровье

Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. О возможных причинах болезни фигуриста проинформировал корреспондента "КП Спорт" подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский.

КП: спортивный врач Яблуновский заявил, что причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать паразиты

Он напомнил, что Костомаров перенёс вирусную инфекцию, из-за которой появились осложнения в виде воспаления лёгких. Это привело к нарушению свёртываемости крови, вследствие чего возникли некроз, омертвление тканей.

По словам врача, значительно снижают сопротивляемость организма паразиты. Их наличие сложно выявить в обычной жизни. Достоверность некоторых анализов может быть незначительной, так как микроорганизмов множество. Яблуновский отметил, что любая паразитарная инфекция снижает иммунитет.

"К примеру, в велоспорте это довольно значительная проблема. Ведь гонщики, катаясь под дождём, получают грязь на лицо, и заразиться паразитарной инфекцией довольно просто. Не все заболевают, а только те, у которых изначально уже был снижен иммунитет", — заключил врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
Последние материалы
Роза Сябитова расказала, как чуть не погибла во время съёмок шоу "Без страховки": "Совсем забыла о безопасности"
Советник президента США Салливан: вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем
Шоу "Маска" на НТВ покинула Яна Рудковская, которая скрывалась под маской Лисёнка
Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал
Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций
Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о перестрелке на границе с Украиной
В ФРГ протестующие немцы потребовали закрыть авиабазу "Рамштайн"
Генштаб ВС РФ перебрасывает военнослужащих и технику из Белоруссии к зоне СВО на Украине
Опубликовано видео разведки и штурма позиций ВСУ в Марьинке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников