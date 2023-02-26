КП: спортивный врач Яблуновский заявил, что причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать паразиты

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. О возможных причинах болезни фигуриста проинформировал корреспондента "КП Спорт" подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский.

Он напомнил, что Костомаров перенёс вирусную инфекцию, из-за которой появились осложнения в виде воспаления лёгких. Это привело к нарушению свёртываемости крови, вследствие чего возникли некроз, омертвление тканей.

По словам врача, значительно снижают сопротивляемость организма паразиты. Их наличие сложно выявить в обычной жизни. Достоверность некоторых анализов может быть незначительной, так как микроорганизмов множество. Яблуновский отметил, что любая паразитарная инфекция снижает иммунитет.

"К примеру, в велоспорте это довольно значительная проблема. Ведь гонщики, катаясь под дождём, получают грязь на лицо, и заразиться паразитарной инфекцией довольно просто. Не все заболевают, а только те, у которых изначально уже был снижен иммунитет", — заключил врач.

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