Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации. О возможных причинах болезни фигуриста проинформировал корреспондента "КП Спорт" подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский.
Он напомнил, что Костомаров перенёс вирусную инфекцию, из-за которой появились осложнения в виде воспаления лёгких. Это привело к нарушению свёртываемости крови, вследствие чего возникли некроз, омертвление тканей.
По словам врача, значительно снижают сопротивляемость организма паразиты. Их наличие сложно выявить в обычной жизни. Достоверность некоторых анализов может быть незначительной, так как микроорганизмов множество. Яблуновский отметил, что любая паразитарная инфекция снижает иммунитет.
"К примеру, в велоспорте это довольно значительная проблема. Ведь гонщики, катаясь под дождём, получают грязь на лицо, и заразиться паразитарной инфекцией довольно просто. Не все заболевают, а только те, у которых изначально уже был снижен иммунитет", — заключил врач.
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