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В Коврове для перевода пациента весом в 200 кг в другое отделение потребовались спасатели

1:33
Здоровье

В больнице города Коврова пришлось проводить целую операцию с участием спасателей для перевода пациента из одного отделения в другое. Вес больного превышал 200 кг.

В Коврове для перевода пациента весом в 200 кг в другое отделение потребовались спасатели

Спасатели Владимирской области отправились в больницу города Коврова — там возникла необходимость перевести из одного отделения в другое пациента с очень большой массой тела. Поисково-спасательный отряд потребовался после того, как мужчина упал с кровати и уже не мог самостоятельно подняться. Ему нужна была срочная госпитализация в отделение интенсивной терапии, но медсёстры справиться с этой задачей никак не могли.

"В голове постоянная мысль, что привезли его шесть человек, а сейчас нас двое. Очень "здорово"…, — сообщается в ВК-канале "Заметки спасателя". — Помощи ждать было неоткуда. А мужчину нужно было переводить в отделение интенсивной терапии. Первые попытки не давали результата, но чуть позже, обвязав мужчину простынями, всё-таки получилось поднять его на кровать и транспортировать в реанимационное отделение".

В дежурную смену входило всего два спасателя, хотя по штату полагается трое. Точного веса пациента никто не знал (точно больше 200 кг), но совместными усилиями медиков и спасателей несчастного мужчину всё-таки перевезли в другое отделение. Сообщается, что изначально госпитализировали этого пациента шесть человек.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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