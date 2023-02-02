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Психолог: одиночество приводит к ожирению или алкоголизму

Здоровье

Одиночество ведёт к расстройству пищевого поведения, которое может стать причиной избыточного веса, ожирения или алкоголизма. Об этом рассказал клинический психолог Антон Поляков в беседе с "Вечерней Москвой".

Психолог: одиночество приводит к ожирению или алкоголизму

Хронический затяжной стресс, который сопровождает одиночество, может проявляться ухудшениме памяти, постоянной усталостью, снижением концентрации внимания, отметил специалист.

Он объяснил, что любой психологический стресс сопровождается выбросом кортизола. А на фоне повышенного кортизола люди нередко люди начинают переедать, добавил доктор.

Из-за этого в состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение, заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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