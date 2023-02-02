Одиночество ведёт к расстройству пищевого поведения, которое может стать причиной избыточного веса, ожирения или алкоголизма. Об этом рассказал клинический психолог Антон Поляков в беседе с "Вечерней Москвой".
Хронический затяжной стресс, который сопровождает одиночество, может проявляться ухудшениме памяти, постоянной усталостью, снижением концентрации внимания, отметил специалист.
Он объяснил, что любой психологический стресс сопровождается выбросом кортизола. А на фоне повышенного кортизола люди нередко люди начинают переедать, добавил доктор.
Из-за этого в состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение, заключил собеседник издания.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.