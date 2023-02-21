Доктор Ихэн: жизнь с хронической болью может привести к развитию деменции

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Различные виды хронической боли, которые наблюдаются при тех или иных проблемах со здоровьем, увеличивают риск старческого слабоумия. К такому выводу пришли учёные из Китая.

Исследование экспертов Китайской академии наук в Пекине показало, что наблюдаемая при артритах, опухолях или проблемах с позвоночником хроническая боль, длящаяся свыше трёх месяцев, повышает риск ухудшения когнитивных функций. А это грозит деменцией. У имевших хотя бы один участок хронической боли в теле 60-летних людей связанный с обучением и памятью гиппокамп в мозге старился на год быстрее, по сравнению с теми, кто от болей не страдал.

"Гиппокамп или объём серого вещества у 60-летнего человека с хронической болью был подобен такому же объёму у представителя контрольной группы в возрасте 62 лет, не имеющего болей, — рассказал CNN автор исследования доктор Ту Ихэн. — Необходимо опрашивать людей о наличии любых хронических болевых состояний, чтобы убеждать их лечиться у специалистов по боли, тем самым снижая вероятность деменции".

Опасность старческого слабоумия возрастала по мере увеличения количества болевых точек в организме. Объём гиппокампа у людей, имевших пять и более таких точек в теле, был почти в четыре раза меньше, чем у тех, кто имел всего два таких участка. А это соответствовало ускорению старения мозга на восемь лет.

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