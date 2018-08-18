Роспотребнадзор рассказал, чем опасны обычные грибы

Вторая половина августа — лучшее время для сбора грибов. Роспотребнадзор в преддверии "тихой охоты" рассказал россиянам, как правильно собирать, готовить и хранить грибы.

Вопрос этот, на первый взгляд несерьезный, на самом деле требует пристального внимания. Дело в том, что ежегодно в России около тысячи человек получают серьезные пищевые отравления грибами. Каждый год несколько десятков таких эксцессов заканчиваются летальным исходом.

В первую очередь Роспотребнадзор советует внимательно осмотреть и перебрать все грибы сразу же по возвращению домой. Представители ведомства рекомендуют выкинуть все червивые, побитые и перезревшие. Часто бывает и такое, что люди по невнимательности, неосведомленности или усталости собирают в лесу и ядовитые грибы — с этим тоже нужно быть крайне осторожным.

Также Роспотребнадзор заявил, что грибы нужно собирать вдали от дорог, трасс и проезжих частей. Переносить их следует не в ведрах или пакетах, а исключительно в плетеной корзине. Употреблять же в пищу — лишь лицам старше 14 лет без каких-либо заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.

Ведомство обратило внимание российских граждан на то, что безусловно съедобными из всех видов грибов являются лишь рыжики, грузди и белый гриб.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему же грибы ни в коем случае нельзя класть в полиэтиленовые пакеты.

Фото: Fotodom. ru

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